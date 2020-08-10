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Рубрика: Власть

В Совбезе РФ рассказали о политике США в отношении Европы

Соединенные Штаты на фоне пандемии коронавируса готовы "удушить" Европу ради своих интересов. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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По его словам, Вашингтон сказал - и точка, европейцы обязаны исполнять. "Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО - платите", - цитирует РИА Новости Венедиктова.

Для того, чтобы показать европейским странам свое превосходство США уничтожают соглашения, от которых напрямую зависит европейская безопасность: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу. Представитель Совбеза добавил, что Вашингтон делает все от него зависящее, чтоб Европа не получала дешевый газ по "Северному потоку - 2".

Между тем в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер объяснил причины перегруппировки американских войск в Европе. "Мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России", - отметил он. Эспер заявил, что речь идет об "усилении сдерживания", а большинство союзников США по НАТО позитивно оценили данный шаг.

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