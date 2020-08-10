Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
10.08.2020 14:10
Рубрика: Видео

Видео: пожилая автомобилистка разнесла магазин, перепутав педали

Текст: Вадим Давыденко

Автомобильные сообщества большинства стран мира регулярно поднимают вопрос об ужесточении процедуры продления водительских прав пожилым людям. Главный аргумент - люди в возрасте часто теряют концентрацию за рулем, путают педали и опаздывают с принятием решений. Наверное, несправедливо стричь всех пожилых водителей под одну гребенку, но подумать о серьезном медосвидетельствовании все же стоит. Свежее доказательство этому - снятое под Бухарестом видео.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: мотоциклист спасся от наезда мусоровоза в придорожной канаве

Среди бела дня в минимаркет в пригороде румынской столицы влетела белая легковушка. Снесла турникеты у кассы, смела часть прилавков и чудом не задавила кассиршу. Посетителей в зале было немного, поэтому, к счастью, всё обошлось без пострадавших.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила за рулем автомобиля не пьяного "бесправника" и не малолетнего угонщика родительской машины, как можно было бы ожидать. Старушка 77 лет. Трезвая. Не под воздействием лекарств. Абсолютно спокойная.

Благообразная пожилая дама смотрела на то, во что превратила торговый зал, со сдержанным изумлением. "Просто перепутала педали газа и тормоза, паркуясь перед магазином", - с достоинством объяснила она и пообещала как следует подумать над тем, каким транспортом впредь будет пользоваться.

Видео: так спешил заправиться, что устроил ДТП и пожар на АЗС
#видео #авто