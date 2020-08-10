Видео: пожилая автомобилистка разнесла магазин, перепутав педали

Автомобильные сообщества большинства стран мира регулярно поднимают вопрос об ужесточении процедуры продления водительских прав пожилым людям. Главный аргумент - люди в возрасте часто теряют концентрацию за рулем, путают педали и опаздывают с принятием решений. Наверное, несправедливо стричь всех пожилых водителей под одну гребенку, но подумать о серьезном медосвидетельствовании все же стоит. Свежее доказательство этому - снятое под Бухарестом видео.

Среди бела дня в минимаркет в пригороде румынской столицы влетела белая легковушка. Снесла турникеты у кассы, смела часть прилавков и чудом не задавила кассиршу. Посетителей в зале было немного, поэтому, к счастью, всё обошлось без пострадавших.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила за рулем автомобиля не пьяного "бесправника" и не малолетнего угонщика родительской машины, как можно было бы ожидать. Старушка 77 лет. Трезвая. Не под воздействием лекарств. Абсолютно спокойная.

Благообразная пожилая дама смотрела на то, во что превратила торговый зал, со сдержанным изумлением. "Просто перепутала педали газа и тормоза, паркуясь перед магазином", - с достоинством объяснила она и пообещала как следует подумать над тем, каким транспортом впредь будет пользоваться.