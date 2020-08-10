Видео: в затопленном ливнями Шанхае Tesla легко преодолела метровые лужи

People cheering in the background:

“A Tesla, ha!” pic.twitter.com/YsuJtefxWx — 特拉风🇨🇳T☰SLA mania (@Tesla__Mania) August 5, 2020

Электрокары Илона Маска это вам не только предусмотрительный и осторожный автопилот, а также высокий уровень безопасности при ДТП, но и гарантия от гидроудара в случае преодоления машиной небольших водоемов естественного и искусственного происхождения. Даже если вода плещется у самых окошек, а встречная волна нет-нет да захлестывает лобовое стекло, можно быть уверенным, что защита Tesla сработает и двигатель не заглохнет посреди разлившегося ручья за городом или в центре пострадавшего от ливней мегаполиса.

Убедиться в этом можно, просмотрев видео, снятое в Шанхае (КНР), где в последние дни ликвидируют последствия урагана "Хагулит". В двух провинциях - Чжэцзян и Фуцзянь - разрушена инфраструктура и парализовано движение транспорта, в том числе и железнодорожного, эвакуированы более 380 тысяч жителей. На фоне царящего в регионе кошмара малыш-электрокар, смело противостоящий стихии и ныряющий в воду едва ли не по самую крышу, выглядит то ли отчаянным героем, то ли полным безумцем.

Несколько раз могло показаться, что следующая волна поглотит Tesla с головой, а вода - наконец-то доберется до системы электропитания, но нет. Как заявлял не так давно Илон Маск, "Tesla какое-то время способна поработать в качестве лодки", и, похоже, он не шутил.