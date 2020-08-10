Володин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союзного государства Союза Беларуси и России Вячеслав Володин поздравил Александра Лукашенко с его победой на выборах президента республики Беларусь.

Спикер подчеркнул, что депутаты ГД вместе со своими белорусскими коллегами выступают за развитие Союзного государства. "Считаем, что его потенциал не исчерпан, - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. - Крайне важно строить наши отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения".

Он, добавил, что отношения между россиянами и белорусами особые - их объединяет общая история, культура, традиции.