Власть
10.08.2020 22:34

Володин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Председатель Госдумы, глава Парламентского Собрания Союзного государства Союза Беларуси и России Вячеслав Володин поздравил Александра Лукашенко с его победой на выборах президента республики Беларусь.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
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Спикер подчеркнул, что депутаты ГД вместе со своими белорусскими коллегами выступают за развитие Союзного государства. "Считаем, что его потенциал не исчерпан, - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. - Крайне важно строить наши отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения".

Он, добавил, что отношения между россиянами и белорусами особые - их объединяет общая история, культура, традиции.

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