ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному посту ХАМАС

Израильские ВВС атаковали наблюдательный пост движения ХАМАС, расположенный в северной части сектора Газа. Об этом сообщает армия Израиля.

Отмечается, что в течение дня из сектора Газа по территории Израиля были запущены воздушные шары со взрывчаткой. В ответ на это авиация и нанесла удар по объекту ХАМАС, пишет РИА Новости.

Напомним, неделю назад израильские истребители поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа. Среди пораженных объектов - подземные структуры, а также завод по производству бетона, который используется для строительства тоннелей.