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10.08.2020 16:16
Рубрика: Власть

Захарова призвала Зеленского не советовать Беларуси, как ей жить

Текст: Юрий Когалов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, как жить белорусам после выборов. Тот отметил, что "только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии, иначе эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями". "Любая легитимность происходит исключительно от социального доверия", а "сомнения в таких масштабах - прямая дорога к насилию", заявил Зеленский.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной", - написала дипломат на своей странице в Facebook. По ее словам, если бы Киев сам следовал этому пути, выполнение Минских соглашений продвинулось бы далеко вперед. А Беларусь "разберется сама, как ей жить". "И вообще, не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать", - отметила Захарова.

Напомним, накануне в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, победу на них одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко.

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