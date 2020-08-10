Захарова призвала Зеленского не советовать Беларуси, как ей жить

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, как жить белорусам после выборов. Тот отметил, что "только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии, иначе эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями". "Любая легитимность происходит исключительно от социального доверия", а "сомнения в таких масштабах - прямая дорога к насилию", заявил Зеленский.

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной", - написала дипломат на своей странице в Facebook. По ее словам, если бы Киев сам следовал этому пути, выполнение Минских соглашений продвинулось бы далеко вперед. А Беларусь "разберется сама, как ей жить". "И вообще, не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать", - отметила Захарова.

Напомним, накануне в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, победу на них одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко.