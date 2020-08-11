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11.08.2020 15:09
Рубрика: Культура

"Аквариум" выпустил альбом "Аквариум in Dub" и 32-минутный анимационный фильм

Текст: Александр Алексеев
Борис Гребенщиков уже рассказывал в интервью "РГ" о том, что работает одновременно над несколькими альбомами "Аквариума". И вот первая премьера, наконец, состоялась. Интернациональная, бойкая и очень неожиданная.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Диск "Аквариум in Dub" - старый добрый "Аквариум", только уже в новых версиях - хиты группы переработаны в традициях музыки регги и даб. Среди них "Аристократ", "Яблочные дни", "Иван и Данило", сразу два "Вавилона" (который изначально был написан в стиле регги).

Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP
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Такой трек-лист из хитов 80-90-х - выбор не БГ или музыкантов "Аквариума", а культового музыканта стилей регги и даб - Ли "Скретча" Перри. Он получил от БГ оригинальные версии альбомов "Аквариума" и уже сам выбрал треки, которые ему особенно понравились и показались уместными для исполнения в регги и дабе.

Над материалом альбома работали в петербургской студии "Аквариума" и студии Ли "Скретча" Перри на Ямайке, который не только продюсировал, но и играл - на гитаре и клавишных.

Получилось ритмично, удало, задорно, бесшабашно. Хрестоматийные песни сыграли в новых ритмах, добавили в них новые куплеты, спетые на ямайском креольском языке, а то и вообще трудно идентифицируемом. Плюс - выкрики, подбадривания, перемены настроения, всплески эмоций и массу азарта, куража.

А попутно сняли анимационный фильм, на котором рисованные музыканты, во главе которых сам БГ в темных очках и с акустической гитарой поет, шумит и управляет этим маленьким бойким оркестром, где кто-то играет, а кто-то пляшет или подпевает…

Но мало никому не покажется!

Культура Музыка Рок Персона: Борис Гребенщиков Музыка с Александром Алексеевым

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