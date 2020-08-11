Беспилотные автомобили "Яндекса" теперь тестируются не только в Иннополисе и Тель-Авиве, но и в американском городе Энн-Арбор (штат Мичиган). Законодательство этого штата позволяет беспилотникам передвигаться самостоятельно без контроля со стороны человека.

Езда таких авто на дорогах общего пользования - последний и самый важный этап тестирования. Всего их три, первые два: виртуальная симуляция и тестирование на закрытом полигоне.

Алгоритмы беспилотных автомобилей постоянно обновляются. Для проверки того, как работает система после обновления, сначала используются тесты в симуляторе. В виртуальной среде создаются различные сценарии с другими участниками движения. Если все работает корректно, то потом переходят к тестированию на закрытом полигоне, рассказал Артем Фокин, директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекса".

"На тестовой площадке в Подмосковье мы воссоздали городскую дорожную инфраструктуру, - говорит он. - Здесь есть дороги, перекрестки, круговое движение, различные знаки,светофоры, пешеходные переходы и даже тоннель, роль которого выполняет ангар. По полигону автомобили "Яндекса" могут ездить в полностью автономном режиме и без человека в салоне. Испытания проходят в том числе в режиме смешанной реальности: программное обеспечение автомобиля генерирует различные препятствия, которых нет на самом деле. Это могут быть виртуальные пешеходы, выбегающие на дорогу, или внезапный маневр виртуального автомобиля". После этого беспилотники выходят на городские дороги. В виртуальной среде и на полигоне сложно воссоздать все многообразие ситуаций, встречающихся в реальном мире.

Самое сложное, с чем сталкиваются беспилотники на дорогах, - это предсказание намерений других участников дорожного движения. Чем их больше на дороге, тем сложнее спрогнозировать их действия. Сейчас автомобили могут безопасно преодолеть даже очень сложную развязку, а действовать будут осторожнее, чем опытные водители. Но непредвиденные ситуации потому так и называются, что их невозможно предугадать. Езда на дорогах позволяет обучить машину действовать в ситуациях с высоким уровнем неопределенности так же уверенно, как опытный водитель. "Тестирование в разных регионах, отличающихся и организацией дорожного движения, и погодой, и культурой вождения, позволяет нарабатывать этот опыт", - отмечает Фокин.

Андрей Воробьев, кандидат технических наук, доцент МАДИ, выделяет две главные проблемы при тестировании беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования на территории РФ. Одна из них - множество вариантов состояний штатной среды эксплуатации и возможных сценариев, возникающих на дорогах. Вторая - необходимость значительного наката по каждому из возможных сценариев.

Кроме того, не решены юридические проблемы. Кто отвечает за аварию с участием беспилотника? Владелец машины? Автопроизводитель? Необходимо обязательно прописать это в законодательстве, прежде чем выводить беспилотники на дороги без участия человека, считает Юрий Молодых, директор по развитию технологических конкурсов Up Great в РВК.

При этом в небольших городах с не очень интенсивным трафиком технология уже готова к применению в полноценном сервисе робо-такси без человека в салоне. "Ограничивающим фактором для таких запусков в России пока служит регулирование: сейчас в салоне автомобиля обязательно должен находиться человек, контролирующий процесс. По мере дальнейшего развития технологии беспилотники смогут ездить эффективно во все более непредсказуемых средах, а через 3-4 года смогут ездить в полностью автономном режиме в час пик в крупных городах", - продолжает Фокин.

Минтранс совместно с минпромторгом разрабатывают поправки, позволяющие создавать в отдельных регионах дополнительные условия для опытной эксплуатации беспилотных автомобилей без присутствия инженера-испытателя за рулем, рассказали "РГ" в министерстве. Ожидается, что беспилотные автомобили смогут выйти на российские дороги без присутствия человека в салоне уже в 2024 году.

Единственным в России городом, где беспилотные автомобили могут ездить без инженера за рулем уже сейчас, является Иннополис (Татарстан). Сервис робо-такси работает там уже почти два года. Город стал первым в Европе, чьи жители могут пользоваться беспилотным такси, и оно очень популярно. За один день беспилотник вызывают в среднем 60-70 раз, а в некоторые дни число доходит до 100. Общее число по­ездок уже превысило 10 тысяч.