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11.08.2020 14:51
Рубрика: Общество

Дмитриев: Первую вакцину от коронавируса готовы выпускать еще 5 стран

Текст: Ирина Невинная
Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V" , и интерес к ней уже проявляют многие страны. Об этом сообщил сегодня на онлайн-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Фото: Михаил Синицын/РГ
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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса была разработана российскими учеными НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В ходе конференции журналистам показали видеоролик: к коронавирусу "подлетает" спутник, условное изображение вакцины, и разрушает патоген.

"Мы открыты для международного сотрудничества. Мы рассматриваем нынешний проект как, например, совместный с США проект "Союз-Аполлон", - отметил Кирилл Дмитриев, рассказывая о создании вакцины. Именно поэтому для вакцины было выбрано такое название.

Дмитриев также сообщил, что для получения всей объективной информации о новой российской вакцине сегодня запущен специальный сайт. Сейчас в мире разрабатывают более 160 вакцин против коронавируса. И хотя, как сказал Дмитриев, нельзя политизировать эту тему, поскольку речь идет о сохранении жизни миллионов людей, тем не менее, в ряде стран проявляют скепсис и настороженность по отношению к российской разработке. "В мире идут скоординированные и тщательно подготовленные информационные атаки на российскую вакцину", - подчеркнул Дмитриев, отметив, что РФПИ подготовил блок материалов об истории создания вакцин в России и предложил их ряду зарубежных СМИ. Но публикаций не последовало.

В то же время ряд стран уже заинтересовались нашей вакциной и готовы принять участие в третьей фазе клинических исследований, а также в последующей иммунизации населения "Спутником V". Более того, по словам Дмитриева, по меньшей мере пять стран подтвердили желание наладить выпуск российской вакцины на своей территории. "Мы сотрудничаем с Филиппинами, Арабскими Эмиратами, Бразилией, - сообщил Дмитриев. - В частности, в Бразилии производство вакцины на имеющихся мощностях может быть запущено уже в ноябре. Конечно, надо предварительно получить разрешение регулятора".

Дмитриев также сказал, что общее количество выпускаемых доз вакцины может быть доведено до 500 миллионов в год. При этом вакцина, производимая на российских площадках, будет использоваться для вакцинации наших граждан, а на зарубежных мощностях - для проведения прививок жителям стран Азии, Латинской Америки. "Мы хотим обеспечить доступность вакцины для всех. Мы не сомневаемся в ее безопасности и эффективности, подтвержденных всеми необходимыми процедурами", - констатировал глава РФПИ.

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