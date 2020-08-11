Федун прокомментировал объяснения судей матча "Спартак" - "Сочи"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что не удовлетворен объяснениями судей по их работе на матче "красно-белых" с "Сочи" в минувшее воскресенье.

Москвичи вели в той игре 2:0, но гости сумели вырвать ничью (2:2) благодаря двум пенальти. Оба одиннадцатиметровых вызвали споры. На следующий день после поединка главный судья Василий Казарцев в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что не считает назначение второго пенальти явной ошибкой.

"Абсолютно не удовлетворены ни я, ни болельщики", - сказал Федун ТАСС на вопрос о том, как он отнесся к объяснениям Казарцева и его видеопомощника по матчу Алексея Еськова.