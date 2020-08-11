Глава ВОЗ рассказал о "проблесках надежды" в борьбе с COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды, даже несмотря на возросшее свыше 20 миллионов человек число случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", - заявил Гебреисус на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве.

Он также призвал граждан соблюдать ограничительные меры, а государства - решительно пресекать распространение инфекции и брать пример с ряда стран, которым удалось в этом преуспеть: например, с Руанды, некоторых островных государств в Карибском море и Тихом океане, а также с Новой Зеландии. По мнению главы ВОЗ, последняя является главным мировым образцом того, как нужно бороться с коронавирусом. Гебреисус напомнил, что в минувшие выходные новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн отметила 100 дней без новых выявленных "неимпортированных" случаев заражения внутри страны.

В своем выступлении глава международной организации затронул и вопрос вакцин против COVID-19, отметив, что на обеспечение всеобщего доступа к ним потребуется более 100 миллиардов долларов. Хоть это и звучит как огромная сумма, но на деле она не так уж и велика, если сравнивать с теми десятью триллионами долларов, которые страны G20 уже выделили на фискальное стимулирование для преодоления последствий пандемии, отметил глава ВОЗ.

Напомним, что по данным портала Worldometers, на сегодняшний момент число выявленных с начала пандемии случаев COVID-19 составляет более 20 миллионов человек. 738 930 пациентов скончались, 13 с лишним миллионов выздоровели.