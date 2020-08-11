Избитый Широковым арбитр рассказал о своем самочувствии

Избитый известным в прошлом футболистом сборной России Романом Широковым арбитр Никита Данченков рассказал о своем самочувствии.

Судья, пострадавший от хамской выходки экс-футболиста во время матча любительских команд "Ничего обычного" и "Матч-ТВ" рассказал о своем самочувствии.

"Всем доброго времени суток! Время 4:00 (мск), и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров - самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, после этого минут 15-20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что вроде со мной все нормально. Как говорится, что не убьет тебя - сделает сильнее. Поэтому продолжаем идти дальше и продолжаем работать", - сообщил он в Instagram.

Данченков признался, что этот момент стал для него и его близких очень тяжелым. Он также поблагодарил за поддержку всех тех, кто не остался равнодушным к произошедшему.

Конфликт на поле, обернувшийся применением физической силы в отношении судьи произошел после того, как арбитр показал Широкову красную карточку за нецензурную брань. В ответ на это экс-футболист атаковал арбитра и ударил его по лицу.

В Московской федерации футбола, к которой относится пострадавший арбитр, пообещали разобраться с этим вопиющим инцидентом. В СМИ сообщалось, что Данченков намерен подать заявление в полицию на Широкова.