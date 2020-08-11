Корректировка соглашения с Кипром даст бюджету РФ 130-150 млрд рублей

Корректировка соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения даст дополнительно бюджету России 130-150 миллиардов рублей, заявил вице-премьер Алексей Оверчук на совещании у президента. Переговоры с министром финансов островного государства зампред правительства провел накануне. Стороны договорились подписать необходимый протокол осенью, чтобы он вступил в силу с 1 января 2021 года.

"Мы ведем аналогичную работу и с другими юрисдикциями. Письма с предложениями направлены на Мальту, в Люксембург и в Нидерланды", - рассказал Оверчук. С двумя первыми странами проведены видеоконференции, и, по словам вице-премьера, реакция на российскую инициативу там положительная. У голландской стороны еще есть время на подготовку ответа.

В правительстве сейчас анализируют все подобные соглашения. "Мы внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичными предложения. В случае вашего поручения мы это сделаем", - заявил Алексей Оверчук.

Владимир Путин распорядился продолжать работу, выдвигать партнерам понятные предложения. "Мы заинтересованы не в том, чтобы потоки переключать куда-то в другие страны, а чтобы эти средства оставались у нас: или облагались справедливым налогом, либо вкладывались в развитие", - пояснил он российский интерес.

- Если мы будем сталкиваться с непониманием нашей позиции, тогда мы оставляем за собой право в одностороннем порядке эти соглашения прекращать, - предупредил глава государства.