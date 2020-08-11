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11 августа 2020 г.

Указ главы Республики Крым от 11 августа 2020 года № 263-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 11 августа 2020 г.
Опубликован 11 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 4:

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, игровые виды спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с общим количеством участников не более 50 человек и без привлечения зрителей, на проведение с 21 по 23 августа 2020 года XVIII международного фестиваля Koktebel Jazz Party, на проведение 25 августа 2020 года фестиваля молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel, на проведение со 2 по 6 сентября 2020 года фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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