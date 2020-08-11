Названа самая полезная каша для снижения холестерина

Специалисты условно разделяют холестерин на плохой и хороший, хотя, по сути, он един. Считается, что именно "плохой" холестерин "оседает" на стенках сосудов, образуя опасные бляшки.

"Хороший" же холестерин вовлечен в обратный транспорт холестерина и помогает выведению вредных жирных веществ из организма. Есть продукты, которые помогают в стимуляции этого важного процесса.

- Овсянка богата пищевыми волокнами, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина, создают чувство насыщения и, таким образом, препятствуют перееданию и набору веса, - объяснила заведующая диетологическим отделением ГКБ им. Виноградова Юлия Пигарева.

Специалист также отметила в интервью aif.ru, что зацикливаться на употреблении одной крупы, даже с учетом всей ее пользы, не стоит. Есть нужно разные каши. Так, много железа, магния, витамина B3 содержит гречка. А киноа является отличным источником растительного белка, поэтому незаменима для тех, кто не ест мясо.