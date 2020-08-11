Первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ рассказал подробности о российской вакцине от коронавируса. В частности, о том, что ее первыми получат медработники и учителя. А также - об интересе к препарату за рубежом.

Ранее на этом совещании Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Она была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как доложил Мурашко, вакцина показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.

- У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, - заявил он. - При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

Первыми препарат получат медицинские работники и учителя.

- Начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте, - уточнил министр. - Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники.

Вторая важная категория - те, от кого зависит здоровье детей, - это учителя.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что уже к концу августа в России может стартовать кампания по вакцинации медиков и учителей.

Между тем препарат сначала будет производиться на двух площадках - самим центром им. Гамалеи и компанией "Биннофарм". А следующий этап - производство на площадках ряда отечественных производителей.

За рубежом уже заинтересовались. Ряд стран, сообщил Мурашко, проявляет интерес к российской вакцине. Российский фонд прямых инвестиций уже инвестирует в продвижение и производство вакцины за рубежом.