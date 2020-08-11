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11.08.2020 17:48
Рубрика: Коммерческий транспорт

Покупатели коммерческих авто переключились с грузовиков на минифургоны

Текст: Светлана Ментюкова
За первые полгода 2020 года продажи компактных фургонов типа "каблук" упали на 13%. Это наименьший спад среди всех типов коммерческих автомобилей сегмента LCV. Об этом сообщает JATO Dynamics Russia.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

"Коммерческие автомобили (LCV) показали такую же динамику, как и пассажирский сегмент (минус 23%). Меньше всего (на 13%) снизилась реализация компактных фургонов типа "каблук" (Lada Largus, Volkswagen Caddy и т.п.). Пикапы потеряли 17%. Наибольшее падение затронуло малотоннажные фургоны и микроавтобусы, где продажи сократились на 25%", - сообщили "РГ" в агентстве.

Фото: iStock
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По мнению экспертов, часть бизнесменов, предпочла не откладывать покупку необходимого, а взять меньшие размеры за меньшие деньги. Кроме того, среди причин называется увеличение спроса на "каблучок" со стороны курьерских фирм.

Впрочем, крупные онлайн-ретейлеры выступили как поддерживающий фактор практически для всего сегмента. Как сообщили в компании Ford Sollers, только в конце апреля компанией Ozon были закуплены 187 фургонов Ford Transit.

В самой сложной ситуации, по мнению аналитиков и участников авторынка, оказались производители малотоннажных грузовиков. "В июне рынок LCV сократился более чем на 20%. Но июньские цифры не отражают уровень падения спроса. Из-за остановки активности малого и среднего бизнеса и закрытия многих дилерских центров в апреле-мае часть потребителей отложили покупку на июнь и реализовали ее в июне. Этот отложенный спрос добавил порядка 13-14% к июньским продажам, а реальное снижение спроса на LCV в июне составило около 30-35%", - комментируют ситуацию в Группе "ГАЗ".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По данным аналитического агентства "Автостат", в 2019 году объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 112,1 тысяч единиц, что совпадает с уровнем 2018 года. Лидерство в сегменте традиционно удерживает российская марка GAZ, на долю которой в 2019 году пришлось 45% от общего объема продаж. На втором месте располагается УАЗ, на третьем Ford.