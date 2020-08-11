Правительство России подготовило проект приказа, утверждающего порядок регистрации самоходных машин и других видов техники. Тракторы, вездеходы, снегоходы и прочее, включая многими любимые квадроциклы, необходимо регистрировать в Гостехнадзоре.

Напомним, с 1 января 2020 года вступили в силу значимые поправки в Закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации". Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что важные коррективы были внесены в статью 28 данного закона, согласно которой все решения вопросов, касающихся государственной регистрации самоходных машин, прицепов и других видов техники, принимаются органами государственной власти субъектов РФ. Порядок такой регистрации устанавливается правительством России.

"Регистрация самоходной техники производится в органах Гостехнадзора. Подача заявления на регистрацию будет доступна через портал госуслуг. Стоит отметить, что регистрации в органах Гостехнадзора не подлежат гоночные автомобили, мотоциклы, мотоблоки, а также транспортные средства, собранные в индивидуальном порядке из запасных частей и агрегатов", - пояснил Владимир Груздев.

Он отметил, что в зависимости от назначения техники будут выдаваться регистрационные знаки разных видов.

Тип 3: регистрационные знаки для тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин. Тип 4А: регистрационные знаки на внедорожные мототранспортные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего пользования. Например, мотовездеходы, снегоходы. Для перегона техники предусмотрены специальные знаки "Транзит". Они будут выдаваться на 20 суток.

"При нарушении физическим лицом правил государственной регистрации тракторов, самоходных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных и иных машин, поднадзорных органам Гостехнадзора, включая прицепы, предусмотрены административные штрафы от полутора до двух тысяч рублей", - резюмировал Владимир Груздев.

Кстати, законодатели, принимая поправки в закон о регистрации транспортных средств, допустили небольшую оплошность: юридически в число самоходных машин чуть было не попали детские электромобили, газонокосилки, моноколеса и т.п. То есть они и попали, если трактовать принятые нормы буквально. А это значило, что пришлось бы создавать систему их государственной регистрации. Купил сыну электромобиль? Прихвати еще с собой газонокосилку и иди регистрировать все это в Гостехнадзор. Получи номера, чтобы сын с чистой совестью гонял по детской площадке, пока ты - тоже с чистой совестью - стрижешь траву.

К счастью, до этого скорее всего не дойдет: правительство России внесло в Госдуму законопроект, вносящий нужные поправки в принятые поправки. Подготовлен и новый порядок регистрации самоходной техники, в котором помимо прочего объясняется, что именно надо регистрировать. Документ рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Досье "РГ"

Какой транспорт - самоходный

Проект поправок в Закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации" устанавливает обязанность регистрации только той самоходной техники, на которую оформляются паспорта и электронные паспорта самоходных машин и других видов техники. То есть те, которые оборудованы двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом более 50 куб. см или электродвигателем мощностью более 4 кВт. Это тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства и прицепы к ним. За исключением тех, которые предназначены для движения по автомобильным дорогам общего пользования, автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час.

При этом к иным самоходным машинам относятся в том числе автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее или не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования.