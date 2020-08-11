Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов первым принять российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава государства сообщил журналистам, комментируя регистрацию в России первой в мире вакцины от коронавируса.

"Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна", - заявил Вучич.

Он также добавил, что вакцина станет настоящим спасением для сербской экономики, а потому выразил надежду, что она появится как можно скорее.