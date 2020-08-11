Президент РФ Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса, поучаствовав таким образом в испытаниях нового российского препарата.

Об этом он рассказал на совещании с правительством, на котором глава государства заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

- Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте, - сказал президент. - После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все.

Он рассказал, что после второй прививки "тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет."

- Чувствует себя хорошо, и титры высокие, - добавил Путин.

По его словам, "у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений, и температуры нет после прививки". "Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали", - заключил глава государства.

В ближайшее время планируется начать массовый выпуск вакцины, и все граждане смогут обратиться по этому поводу к медикам в добровольном порядке.