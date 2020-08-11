Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки

Столичный велопатруль Центра организации дорожного движения выявил 50 нарушений парковки на велодорожках и тротуарах. Об этом сообщает департамент столичного транспорта столицы.

По данным пресс-службы департамента, за семь смен двое патрульных выявили 50 нарушений парковки на велодорожках и тротуарах; четыре раза сообщили в службу про сломанные знаки и светофоры; помогли оформить европротокол участникам мелких ДТП. А также отремонтировали горожанам несколько сломавшихся во время пути велосипедов.

Напомним, что велопатруль ЦОДД работает в столице третье лето подряд. В этом году его работа началась в августе из-за введенных в городе ограничений, связанных с коронавирусом. В зависимости от погоды работать они будут до конца октября - начала ноября. Место их работы - вся территория, расположенная внутри Бульварного кольца. В их дорожной сумке есть аптечка, вода, огнетушитель, ремкомплект для велосипедов, бланки европротоколов.