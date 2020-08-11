В Брянске в ДТП с редким автомобилем погиб человек

Один человек погиб, другой оказался в больнице после столкновения Alfa Romeo и Lexus в Брянске. Итальянская легковушка после аварии сгорела, водитель Lexus сбежал, его ищут.

ДТП случалось на улице Дуки в 4.30. Кто стал виновником, пока говорить сложно.

- Судя по повреждениям, Lexus ударил в бок Alfa Romeo. Но расположение автомобилей на проезжей части таково, что виновник ДТП не очевиден. Он будет установлен в ходе проверки, - рассказали "РГ" в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Пассажир Alfa Romeo погиб на месте, водитель доставлен в больницу с многочисленными травмами. Через несколько часов в том же месте произошло еще одно ДТП, добавили в пресс-службе УМВД по региону.