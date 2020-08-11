В Москве построят станцию метро "Гольяново"

На портале "Активный гражданин" открылось общественное обсуждение проекта прохода новой части Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает пресс-службе Москомархитектуры.

Новый отрезок синей ветки подземки дойдет до района Гольяново. Станцию рассчитывают построить недалеко от жилых домов в северо-восточной части района. Для комфорта пассажиров планируется через Уссурийскую улицу построить подземные пешеходные переходы, совмещенные с входами на станцию метрополитена. А остановки наземного пассажирского транспорта перенести ближе к выходам будущей станции. Прилегающую территорию благоустроят.

Продление Арбатско-Покровской линии метрополитена на восток позволит улучшить транспортное обслуживание жителей прилегающих районов, сократит время в пути, и разгрузит наземный транспорт и станцию "Щелковская". Как говорится в аннотации к опросу, планируется, что станция будет обслуживать по 60 тысяч человек каждый день. Принять участие в обсуждении можно до 23 августа.