Четвертый день процесса по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова закончился, так, по сути, и не начавшись.

"Михаил Олегович Ефремов госпитализирован. Судебное заседание отложено на завтра в 10 утра", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Ефремову нездоровилось еще перед началом процесса. Когда к зданию суда его привезла машина ФСИН, было видно, что актер плохо себя чувствует, и ему даже потребовалась посторонняя помощь, чтобы выйти из машины. В зале суда он опять пожаловался на ухудшение самочувствия, и судья вызвала ему "скорую". Врачи настояли на госпитализации актера. В карету "скорой" его вынесли на носилках. Предварительно у Ефремова заподозрили инсульт или инфаркт и доставили в реанимацию Боткинской больницы. Чуть позже ТАСС со ссылкой на медицинские источники сообщил, что у Ефремова действительно инсульт и он находится в реанимации без сознания в тяжелом состоянии.

Ожидалось, что во вторник суд сможет допросить актера об обстоятельствах аварии. Накануне адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский передал в СМИ видео момента аварии, на котором видно, как несколько человек выводят Михаила Ефремова с водительского места. В этот момент другие очевидцы переворачивают на колеса опрокинувшийся фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Как рассказал журналистам после несостоявшегося заседания Добровинский, он не исключает появления в суде тех, кто непосредственно вытаскивал Ефремова из машины. Как заметил адвокат, после появившегося видео это будет второй сюрприз. Сам Ефремов в первом заседании заявил, что не может признать своей вины, так как ничего не помнит о моменте аварии. А его адвокат Эльман Пашаев попросил суд восстановить картину произошедшего, намекнув на то, что за рулем мог быть и не Ефремов. В итоге за три дня суд опросил 10 свидетелей обвинения, из которых только двое показали, что видели, как актера сразу после аварии вытаскивали с водительского места.

Так, во время предыдущего заседания главным свидетелем обвинения стал крымчанин Роман Шрамко, который дал показания по видеосвязи из суда Симферополя.

Шрамко был в той самой машине со своим другом Владиславом Женжебиром, которую перед аварией подрезал Jeep Ефремова. "Если бы мы ехали чуть быстрее, Ефремов бы въехал в дверь, где я сижу, и нас с Владом не было бы", - поделился свидетель. Он видел, как вытаскивали водителя Jeep Grand Cherokee. "Оказалось, что это Ефремов", - пояснил Шрамко. После чего очевидец нецензурно выругался в адрес Ефремова.

11 августа стало известно о том, что один из потерпевших - старший сын погибшего Сергея Захарова подал гражданский иск о компенсации морального вреда.

"Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации мне морального вреда 6 млн 500 тысяч рублей", - говорится в исковом заявлении, подготовленном адвокатом Сергеем Аверцевым.

Кроме Виталия Захарова, потерпевшими по делу о смертельной аварии признаны еще трое родственников погибшего - вдова, брат и младший сын Сергея Захарова. Их интересы в суде представляет Александр Добровинский. Ранее он сообщил, что иски к Ефремову его доверителями уже тоже подготовлены, но не стал озвучивать сумму.