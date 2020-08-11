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11.08.2020 15:31
Рубрика: Происшествия

Житель Якутии получил пожизненный срок за убийства женщин и детей

Текст: Артем Красиков

В Якутске вынесли приговор местному жителю за убийство четырех человек и посягательство на жизнь полицейского, сообщает следственное управление СК РФ по республике Саха (Якутия).

Фото: Reuters
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29 марта этого года подсудимый, будучи пьяным, пришел к знакомой, которая ранее шантажировала его, для выяснений отношений. Во время ссоры он несколько раз ударил ее ножом. После этого он убил ее пожилую мать, ставшую невольной свидетельницей преступления.

На втором этаже дома находились двое сыновей погибшей. Услышав их плач, мужчина также убил их на месте.

После этого злоумышленник пошел домой и попытался скрыть следы преступления, постирав одежду и протерев обувь.

Полицейские в тот же день установили личность подозреваемого и пытались его задержать, но он сбежал, выпрыгнув из окна. Во время задержания он трижды ударил ножом оперативника.

В итоге суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы.

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