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11.08.2020 18:59
Рубрика: Авто

Умер бывший шеф-дизайнер ГАЗа Игорь Безродных

Текст: Михаил Азнавуров
Игорь Безродных в 2017 году. Фото: Заур Ханцев / Drom.ru Игорь Безродных в 2017 году. Фото: Заур Ханцев / Drom.ru
Игорь Безродных в 2017 году. Фото: Заур Ханцев / Drom.ru

В Нижнем Новгороде ушел из жизни бывший шеф-дизайнер ГАЗа Игорь Безродных. Похороны прошли 10 августа, за день до того, как ему должен был исполниться 61 год.

По образованию Безродных был инженером-конструктором (окончил Горьковский политех). На ГАЗ поступил в 1981 году, в управление конструкторских и экспериментальных работ (УКЭР), однако проработал по прямой специальности недолго - коллеги заметили его художественный талант, поэтому вскоре его перевели в дизайн-бюро ГАЗа дизайнером-стилистом.

В 1984 году Игорь Алексеевич вместе с группой молодых коллег победил во внутризаводском конкурсе по созданию экстерьера для нового поколения Волги - его предложение обошло проекты маститых дизайнеров завода. В итоге под руководством Безродных был создан облик полноприводного седана ГАЗ-3105, который появился в 1988 году и, к сожалению, из-за сложной ситуации в стране был собран лишь опытно-промышленной партией в 55 экземпляров.

ГАЗ-3105.

В середине 90-х Безродных был назначен главным дизайнером ГАЗа. Другим его крупным успехом стала "неоклассическая" заднеприводная Волга ГАЗ-3111, произведшая фурор на Московском международном автосалоне в 1998 году. Эта модель пошла в мелкосерийное производство в 2000-м и выпускалась до 2003-го. Было собрано 400 таких машин, которые теперь считаются коллекционной ценностью.

Под руководством Безродных создавался дизайн и других ярких автомобилей ГАЗа - экспериментальных "Волг" ГАЗ-3103/3104, пикапа ГАЗ-2308 "Атаман", внедорожников ГАЗ-23081 "Атаман-Ермак" и ГАЗ-3106 "Атаман-2", инкассаторского броневика ГАЗ "Сиам". Игорь Алексеевич работал шеф-дизайнером ГАЗа до 2014 года.

ГАЗ-3111.
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