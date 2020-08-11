Умер бывший шеф-дизайнер ГАЗа Игорь Безродных

В Нижнем Новгороде ушел из жизни бывший шеф-дизайнер ГАЗа Игорь Безродных. Похороны прошли 10 августа, за день до того, как ему должен был исполниться 61 год.

По образованию Безродных был инженером-конструктором (окончил Горьковский политех). На ГАЗ поступил в 1981 году, в управление конструкторских и экспериментальных работ (УКЭР), однако проработал по прямой специальности недолго - коллеги заметили его художественный талант, поэтому вскоре его перевели в дизайн-бюро ГАЗа дизайнером-стилистом.

В 1984 году Игорь Алексеевич вместе с группой молодых коллег победил во внутризаводском конкурсе по созданию экстерьера для нового поколения Волги - его предложение обошло проекты маститых дизайнеров завода. В итоге под руководством Безродных был создан облик полноприводного седана ГАЗ-3105, который появился в 1988 году и, к сожалению, из-за сложной ситуации в стране был собран лишь опытно-промышленной партией в 55 экземпляров.

ГАЗ-3105.

В середине 90-х Безродных был назначен главным дизайнером ГАЗа. Другим его крупным успехом стала "неоклассическая" заднеприводная Волга ГАЗ-3111, произведшая фурор на Московском международном автосалоне в 1998 году. Эта модель пошла в мелкосерийное производство в 2000-м и выпускалась до 2003-го. Было собрано 400 таких машин, которые теперь считаются коллекционной ценностью.

Под руководством Безродных создавался дизайн и других ярких автомобилей ГАЗа - экспериментальных "Волг" ГАЗ-3103/3104, пикапа ГАЗ-2308 "Атаман", внедорожников ГАЗ-23081 "Атаман-Ермак" и ГАЗ-3106 "Атаман-2", инкассаторского броневика ГАЗ "Сиам". Игорь Алексеевич работал шеф-дизайнером ГАЗа до 2014 года.