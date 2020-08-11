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11.08.2020 13:12

"Ростелеком" запустил новые сервисы для корпоративных клиентов в Сибири

Компания "Ростелеком" запустила три новых продукта для корпоративных клиентов и тем самым расширила экосистему коммуникационных сервисов. В число цифровых инструментов вошли такие услуги как лид, коллтрекинг и чат, которые направлены на развитие и поддержку онлайн-взаимодействия с потребителями услуг или продуктов. Подключить услуги можно в пяти городах Сибири: в Новосибирске, Барнауле, Омске, Красноярске и Иркутске.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

"В последнее время для развития бизнеса требуется грамотно выстраивать онлайн-коммуникации, потому что часть активностей постепенно переносится из офлайна в интернет-пространство. Новые сервисы помогут повысить результативность маркетинговых процессов наших корпоративных клиентов и помочь в продвижении их продуктов и услуг", - уточнил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Коллтрекинг - это инструмент аналитики эффективности рекламных кампаний, который поможет определить наиболее успешные источники продвижения и правильно распределить бюджет. С помощью коллтрекинга каждому посетителю онлайн-ресурса показывается отдельный телефонный номер, поэтому возможно отследить, с какого канала пришел клиент, с какой страницы и даже по какому ключевому слову. Кроме того, коллтрекинг подходит и для офлайн-рекламы для оценки эффективности рекламы в печатных СМИ, на радио или телевидении.

Лид позволяет разместить на сайте виджеты для взаимодействия с посетителем, которые работают по заранее настроенным сценариям. Например, генератор звонков или заявок облегчает связь с клиентом, а персональное предложение активнее вовлекает потенциального потребителя в процесс покупки или заказа услуги. Кроме того, эти виджеты позволяют удержать посетителя на сайте даже в нерабочее для сотрудников компании время: принимать заявки можно в любое время, даже ночью и в выходные дни.

Чат - это дополнительный канал общения с клиентами, которые не хотят или по каким-то причинам не могут звонить в то время, когда они изучают товар или услугу. Кроме того, такая форма общения уже стала привычной благодаря различным мессенджерам. Виджет онлайн-консультанта сопровождает посетителей на страницах сайта и позволяет оперативно отвечать на вопросы и обмениваться ссылками и дополнительными материалами. Установка сервиса для сайта занимает всего несколько минут, а кнопку чата легко модифицировать под дизайн и корпоративный стиль компании.

Для подключения этих продуктов не требуется дополнительное оборудование, а протестировать сервисы бесплатно можно в течение 14 дней. Настраивать услуги удобно в личном кабинете, там же доступен функционал аналитики, которая позволяет видеть расширенную статистику по сервисам.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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