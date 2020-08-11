Корабль Северного флота отправится в Алжир

Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" зайдет в город-порт Алжир. Сейчас он находится в Средиземном море.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, на вооружении которого и стоит "Вице-адмирал Кулаков", Россию и Алжир связывает соглашение о стратегическом сотрудничестве. Две страны взаимодействуют в военно-технической сфере.

"РГ" уже писала о том, что большой противолодочный корабль преодолел Гибралтар и вошел в Средиземное море. В этом регионе он будет выполнять главные задачи - обеспечивать военно-морское присутствие и демонстрировать Андреевский флаг ВМФ РФ. А еще корабль будет обеспечивать безопасность гражданского судоходства.

Главная цель делового захода в Алжир - поддержание международного военно-морского сотрудничества.

БПК " Вице-адмирал Кулаков" уже прошел более 11 тысяч морских миль. Старший на походе - начальник штаба соединения противолодочных кораблей капитан 1 ранга Станислав Варик.