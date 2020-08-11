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11.08.2020 12:06
Рубрика: Общество

Открытие кижской Преображенской церкви перенесли на год из-за пандемии

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: vk.com/kizhi_museum Фото: vk.com/kizhi_museum
Фото: vk.com/kizhi_museum

Знаменитая Преображенская церковь на острове Кижи в нынешнем году не откроется. Все торжественные мероприятия перенесли на 2021 год.

Фото: Пресс-служба Музея-заповедника "Кижи"
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Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи". Главная причина - противоэпидемические мероприятия на территории Карелии. Именно они и не позволяют массовые скопления людей. А на открытие церкви Преображения Господня ожидали большое количество гостей.

Поэтому 19 августа, когда и планировали открытие, на острове пройдет в обычном режиме, никаких дополнительных событий не будет. Открытие церкви перенесли на следующий год.

"РГ" рассказывала о том, что в июле в Преображенскую церковь вернулась плащаница из подлинного убранства храма. Ее больше года реставрировали в мастерских Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря в Москве.

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