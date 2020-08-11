Открытие кижской Преображенской церкви перенесли на год из-за пандемии

Знаменитая Преображенская церковь на острове Кижи в нынешнем году не откроется. Все торжественные мероприятия перенесли на 2021 год.

Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Кижи". Главная причина - противоэпидемические мероприятия на территории Карелии. Именно они и не позволяют массовые скопления людей. А на открытие церкви Преображения Господня ожидали большое количество гостей.

Поэтому 19 августа, когда и планировали открытие, на острове пройдет в обычном режиме, никаких дополнительных событий не будет. Открытие церкви перенесли на следующий год.

"РГ" рассказывала о том, что в июле в Преображенскую церковь вернулась плащаница из подлинного убранства храма. Ее больше года реставрировали в мастерских Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря в Москве.