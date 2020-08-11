В Карелии назвали сумму для восстановления сгоревшей Успенской церкви

В Карелии назвали предварительную стоимость восстановления сгоревшей Успенской церкви в городе Кондопоге. Потребуется не менее 80 миллионов рублей.

Об этом на своей странице в соцсети сообщили власти региона. Только на разработку проектно-сметной документации потребовалось восемь миллионов. На саму же реставрацию нужно, по самым скромным подсчетам, в десять раз больше. Эти деньги Карелия намерена получить из федерального бюджета.

"РГ" уже писала о поджоге Успенской церкви, случившемся 10 августа 2018 года. Его устроил 15-летний подросток из Петрозаводска, считавший себя сатанистом. Успенская церковь XVIII века, памятник федерального значения сгорел почти полностью. Осталось не более одной десятой процентов сруба. И, тем не менее, решили памятник восстановить. Заявили, что нужно не просто воссоздать его архитектурный облик, а применить традиционные технологии и инструменты, иначе получится новодел.

Кстати, средства на восстановление храма собирал и специальный фонд, за два года поступило около девяти миллионов рублей. На эти деньги в том числе возвели защитную конструкцию над сгоревшим срубом Успенской церкви.

К восстановительным работам планируют приступить в 2021 году, к концу нынешнего будет готов окончательный проект Успенской церкви.