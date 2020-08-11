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11.08.2020 18:54
Рубрика: Общество

Журналисты Северо-Западного филиала "РГ" победили в конкурсе ОНФ

Текст: Ульяна Вылегжанина (Санкт-Петербург)

Фонд Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" подвел итоги VI всероссийского конкурса журналистских работ "Правда и справедливость". Лауреатами стали 437 региональных журналистов из всех регионов России, в том числе двое корреспондентов Северо-Западного филиала "Российской газеты".

Журналист из Калининграда Ульяна Блажчишина одержала победу с материалом "Были бы ходячими - пустились бы в пляс". Текст посвящен борьбе жителей калининградского интерната для престарелых и инвалидов за единовременные денежные выплаты, которая увенчалась успехом не без помощи "Российской газеты".

В Петербурге подвели итоги журналистского проекта "Адаптация"

Корреспондент петербургской редакции "РГ" Вера Черенева стала лауреатом престижного журналистского конкурса с текстом "Равнодушие по правилам". Помогая чете пенсионеров, оказавшихся под угрозой выселения, Вера пришла к выводу: чтобы получить социальную помощь, нужно иметь богатырское здоровье.

Всего заявки на конкурс подали более двух тысяч региональных журналистов, представивших 6,3 тысячи конкурсных работ. Самыми активными регионами стали Свердловская область (108 участников), Самарская область (63 участника), Иркутская область (62 участника).

В регионах Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область СЗФО Санкт-Петербург

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