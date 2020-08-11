В Сочи задержали фотографов с измученными обезьянами и попугаями

На пересечении улиц Лазарева и Павлова Лазаревского района Сочи задержали фотографов с экзотическими животными. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Накануне состоялся очередной рейд межведомственной группы по пресечению фактов незаконного использования фотографами животных. Специалисты задержали двух граждан с сильно измученными макакой яванской, белоносой мартышкой и двумя попугаями ара. Нарушителей доставили в отдел полиции для составления административных протоколов. Все животные осмотрены ветеринаром и помещены в специализированные вольеры до решения суда. Рейды продолжатся во всех районах Сочи.

Как уже писала "РГ", в Лазаревском районе Сочи закрыли нелегальный питомник с экзотическими животными. Выяснилось, что этот питомник снабжал уличных фотографов животными для проведения незаконных фотосессий с туристами.