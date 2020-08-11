В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба". Об этом сообщает региональное следственное управление.

В результате возгорания цистерны с газом в Такторозаводском районе Волгограда пострадали 13 человек. Десять из них госпитализированы, в том числе пожарные и сотрудники "Водоканала".

Как уточнили в ведомстве, в 10 августа около полудня на станции велась заправка резервуара для хранения топлива из автоцистерны с газом. Автоцистерна с 16 тоннами газа была прикреплена к грузовику МАН. В какой-то момент произошло воспламенение трубопровода, который сбрасывает избыточное давление. Сотрудники АЗС, заметив происходящее, тут же перекрыли вентили подачи газа, сообщили в соответствующие службы и покинули территорию заправки.

Однако через некоторое время произошел взрыв. Причины пожара устанавливаются, в настоящее время осмотр места происшествия затруднен из-за сильной загазованности и опасности новых взрывов в хранилищах топлива. Для проведения проверки у собственника заправки изъята вся техническая документация.