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11.08.2020 11:00
Рубрика: Происшествия

В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба". Об этом сообщает региональное следственное управление.

Фото: Vesti.ru
В Волгограде произошел взрыв цистерны с газом, есть пострадавшие

В результате возгорания цистерны с газом в Такторозаводском районе Волгограда пострадали 13 человек. Десять из них госпитализированы, в том числе пожарные и сотрудники "Водоканала".

Как уточнили в ведомстве, в 10 августа около полудня на станции велась заправка резервуара для хранения топлива из автоцистерны с газом. Автоцистерна с 16 тоннами газа была прикреплена к грузовику МАН. В какой-то момент произошло воспламенение трубопровода, который сбрасывает избыточное давление. Сотрудники АЗС, заметив происходящее, тут же перекрыли вентили подачи газа, сообщили в соответствующие службы и покинули территорию заправки.

Однако через некоторое время произошел взрыв. Причины пожара устанавливаются, в настоящее время осмотр места происшествия затруднен из-за сильной загазованности и опасности новых взрывов в хранилищах топлива. Для проведения проверки у собственника заправки изъята вся техническая документация.

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