Прогноз МЧС, предупреждавший о сильных дождях, граде и шквалистом ветре, день в день совпал с началом продаж Свердловской филармонией билетов на музыкальный фестиваль Green Royal Fest - Вечера открытого рояля. Пять вечеров, шесть знаменитых пианистов, два симфонических оркестра - Уральский и молодежный… но все это на открытой площадке, в городском саду Вайнера. Билеты разобрали мгновенно.

Организаторы мероприятия называют его "неожиданным открытием августа-2020". Во-первых, никакого фестиваля на август вообще-то не планировалось. А во-вторых, никто не ожидал, что Green Royal Fest, за несколько дней стремительно прошедший путь от идеи до первого концерта 10 августа, получится блистательным и душевным.

- Представляете, такие пианисты - Иван Бессонов, Андрей Коробейников, Андрей Гугнин, Борис Березовский и Денис Мацуев - откликнулись за один день. А я снимаю перед ними шляпу, - говорит директор филармонии Александр Колотурский и шутя сдергивает с головы кепку - интервью происходит на природе, в том самом саду Вайнера.

Тем временем рабочие бережно, как ребенка, на руках заносят на сцену рояль. Утеплившиеся по возможности музыканты разогревают руки. Зрители в масках, перчатках, шапках, капюшонах, дождевиках и пледах с опаской поглядывают на тяжелые тучи, но готовы на любые жертвы ради встречи с музыкой. Юная российская звезда - пианист Иван Бессонов - выходит на сцену на костылях: его правая нога в гипсе, и на педаль рояля он будет нажимать левой. И все счастливы, потому что вопреки всему - получилось и, стало быть, жизнь налаживается!