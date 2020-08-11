Новости

В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков 16:19
Россотрудничество скоро сменит название 16:19
Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии 16:12
Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека 16:11
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 15:45
Муж найденной с пробитой головой певицы Легкоступовой задержан 15:26
Правительственную комиссию по русскому языку возглавит министр просвещения 15:19
Иван Охлобыстин написал для Михаила Ефремова пьесу 15:19
Парламент Китая продлил полномочия законодательного собрания Гонконга 15:14
Режиссер "Текста" и "Холопа" снимет комедию с Буруновым и Харламовым 15:00
Три российских дипломата с семьями покинули Словакию 14:48
Умер лауреат "Оскара" Курт Людтке 14:37
В Ленобласти на учениях по тревоге подняли комплексы "Искандер-М" 14:25
Вузовским преподавателям помогут получить навыки работы онлайн 14:18
Роман Широков отстранен от эфиров на "Матч ТВ" 14:16
В Швейцарии родителям не разрешили сопровождать детей в школу 1 сентября 13:57
Тихонов высказался об избиении Широковым судьи 13:55
Биография Есенина ляжет в основу драматического триллера 13:47
СМИ: "Наполи" начал переговоры по трансферу футболиста ЦСКА Влашича 13:40
У сериала "Игра на выживание" появились трейлер и дата премьеры 13:29
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт 13:28
Лесные пожары на Чукотке полностью ликвидированы 13:25
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 13:20
NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 15:57
Рубрика: Культура

Вечера открытого рояля

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Российская газета - Неделя - Урал № 178(8232)
Прогноз МЧС, предупреждавший о сильных дождях, граде и шквалистом ветре, день в день совпал с началом продаж Свердловской филармонией билетов на музыкальный фестиваль Green Royal Fest - Вечера открытого рояля. Пять вечеров, шесть знаменитых пианистов, два симфонических оркестра - Уральский и молодежный… но все это на открытой площадке, в городском саду Вайнера. Билеты разобрали мгновенно.

Организаторы мероприятия называют его "неожиданным открытием августа-2020". Во-первых, никакого фестиваля на август вообще-то не планировалось. А во-вторых, никто не ожидал, что Green Royal Fest, за несколько дней стремительно прошедший путь от идеи до первого концерта 10 августа, получится блистательным и душевным.

Фото: Сергей Куксин
Как проходил фестиваль "Нашествие" в этом году

- Представляете, такие пианисты - Иван Бессонов, Андрей Коробейников, Андрей Гугнин, Борис Березовский и Денис Мацуев - откликнулись за один день. А я снимаю перед ними шляпу, - говорит директор филармонии Александр Колотурский и шутя сдергивает с головы кепку - интервью происходит на природе, в том самом саду Вайнера.

Тем временем рабочие бережно, как ребенка, на руках заносят на сцену рояль. Утеплившиеся по возможности музыканты разогревают руки. Зрители в масках, перчатках, шапках, капюшонах, дождевиках и пледах с опаской поглядывают на тяжелые тучи, но готовы на любые жертвы ради встречи с музыкой. Юная российская звезда - пианист Иван Бессонов - выходит на сцену на костылях: его правая нога в гипсе, и на педаль рояля он будет нажимать левой. И все счастливы, потому что вопреки всему - получилось и, стало быть, жизнь налаживается!

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Фото

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Как в Москве ремонтируют дома-памятники
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом