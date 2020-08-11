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11.08.2020 14:36
Рубрика: Культура

В Екатеринбурге проходит фортепианный фестиваль в формате Open аir

Текст: Лариса Барыкина
Фото: Татьяна Андреева
На Урале сохраняются ограничения в связи с пандемией: она пришла сюда гораздо позже Москвы. Но в конце июля губернатор разрешил музыкальные и театральные выступления в открытых пространствах, и культурная жизнь в Екатеринбурге начала оживать. Уже 1 августа Свердловская филармония симфоническим концертом открыла "Воздушный сезон" в Парке имени Маяковского и начала серию камерных концертов в амфитеатре МЕГА-парка. А 10 августа стартовал Green Royal Fest - вечера открытого рояля в саду у Филармонии. Фестиваль, роскошный по составу участников и символичный по выбору места.

От замысла до воплощения прошла неделя, и по прежним меркам уже это сенсация! Концертная практика мира всегда жила в режиме долгосрочного планирования. А теперь менеджменту филармонии понадобились несколько дней, чтобы договориться с музыкантами и подготовить площадку. Приехать в Екатеринбург согласились ведущие российские пианисты. Идея проста и элегантна: показ разнообразия рояльных метаморфоз. Иван Бессонов с Уральским молодежным оркестром на открытии и неукротимый виртуоз Денис Мацуев с УАФО и Дмитрием Лиссом - на закрытии. Дуэт двух молодых музыкантов-интеллектуалов Андрея Коробейникова и Андрея Гугнина с изысканной программой. Фортепиано соло представит феноменальный Борис Березовский. Наконец, возможности джазового фортепиано в составе своего трио продемонстрирует Даниил Крамер. Пять вечеров, шесть пианистов, два оркестра и практически все виды музицирования на самом популярном инструменте. В России фестиваль такого формата проводится впервые.

Фото: Московская государственная академическая филармония
Московская филармония возобновляет концерты с публикой

Сад за филармонией, - знаковое культурное место. Концерты на открытой эстраде проходили в нем с конца XIX века до 70-х годов прошлого. Здесь выступали и оркестры, и академические музыканты, и Утесов, Вертинский, Баянова… Презентованная архитектурным бюро Zaha Hadid концепция нового Концертного зала филармонии подразумевает возвращение саду его исторической роли - открытого общественно-культурного пространства. А пока стройка не началась, в саду снова будет звучать музыка: фестиваль планируют сделать традиционным. Партнером филармонии и соорганизатором, как и в будущем строительстве выступает Центр развития социально-культурных инициатив.

Вечер открытия Green Royal Fest заставил волноваться. Небывалая для Урала длительная жара сменилась прохладой и проливными дождями. Несмотря на это в саду установили крытую сцену и партер из 1632-х кресел, ведь по требованиям Роспотребнадзора продавать из них можно было только половину, рассадка "с пробелами" уже привычна. Кстати, билеты, пущенные в продажу за неделю, или того меньше, разлетались как горячие пирожки. На закрытие разошлись буквально за день.

Публика соскучилась по концертам, по живой музыке, и это было видно еще до начала концерта. Если бы не привычные уже требования - дистанция, маски - казалось, люди вот-вот начнут обниматься друг с другом: жизнь-то налаживается! И уж точно были готовы сидеть без антракта под дождем, но кто-то важный сумел договориться с небесной канцелярией, и обещанный на вечер ливень не состоялся. Было влажно, страшновато за рояль, люди сидели в подаренных филармонией дождевиках, но он хлынул только спустя час после концерта, и это показалось едва ли не чудом. Но и это - не все сюрпризы вечера. Открывавший фестиваль Иван Бессонов, одна из надежд российского пианизма, появился на сцене… на костылях, травма вывела из строя правую ногу, и пианист работал педалью рояля с помощью левой! Честно говоря, прецедентов не помню. Зато с руками было все в порядке. Иван с Уральским молодежным оркестром под управлением дирижера Антона Шабурова сыграл два концерта: мятежно-романтичный Двадцатый Моцарта и - куда ж без него, пафос момента надо было зафиксировать! - Первый Чайковского. Техника, стиль, серьезность замысла, все присутствовало в его исполнении, но нет смысла в этой ситуации делать детальный разбор полетов. Важно сказать о главном - о царившей в этот вечер поразительной атмосфере всеобщего - и публики и музыкантов - воодушевления.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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