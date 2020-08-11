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11.08.2020 09:36
Рубрика: Спорт

Роман Широков принес извинения избитому арбитру

Текст: Максим Домчев

Бывший футболист "Химок", ЦСКА, "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" Роман Широков на следующий день после того, как во время матча любительских команд избил арбитра встречи, принес ему извинения. Впрочем, это вряд ли поможет экс-футболисту избавиться от проблем с законом, если Никита Данченков все же напишет на него заявление в полицию.

Фото: instagram.com
Избитый Широковым арбитр рассказал о своем самочувствии

"По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками", - написал Широков в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он пожелал арбитру скорейшего выздоровления, а также принес извинения организаторам и партнерам по команде.

Впрочем, даже запоздалые извинения вряд ли помогут Широкову, который совершил хулиганский поступок, оправдания которому быть не может. В спорте игроку грозила бы длительная дисквалификация и крупный штраф. Сейчас же дальнейшее развитие ситуации находится в руках арбитра. В случае подачи заявления Широкову может грозить административное или уголовное наказание. Также в ближайшее время вряд ли он будет востребован как эксперт на ТВ.

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По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями

Публикация от Роман Широков (@shirokovrn)

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