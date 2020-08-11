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11.08.2020 19:16
Рубрика: Коммерческий транспорт

Школьные автобусы могут уйти в историю

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия коронавирусной инфекции угрожает исчезновению знаменитых желтых школьных автобусов, традиционно используемых в системе государственных школ США. Причиной является невозможность выполнения требований по соблюдению социальной дистанции 6 футов (1,8 м).

Фото: iStock
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Саморегулирующаяся организация Национальная ассоциация школьного транспорта, своего рода профессиональное объединение подрядчиков транспортных услуг для бюджетных школ, находится в открытом диалоге со школьными советами для выработки устраивающего стороны решения проблемы безопасности доставки учащихся между домом и школой в мире после пандемии.

По оценке ассоциации, требование соблюдения социальной дистанции в школьных автобусах ни с финансовой, ни с практической точки зрения не выполнимо. При его реализации в автобусе стандартной вместимостью 72 ученика можно перевезти не только 24. И это в то время, как школьными автобусами в США регулярно пользуются около 26 миллионов учащихся.

Решение усложняется тем, что бюджетные школы в США административно подчинены округам, в каждом из штатов несколько округов и каждый вырабатывает собственный план защиты от инфекции: разносить по графику время начала занятий для разных классов, призывать родителей брать на себя доставку детей в школу и обратно, держать окна автобусов открытыми для циркуляции свежего воздуха, использовать строгий порядок посадки и высадки из автобусов. В штате Род-Айленд было предложено радикальное средство - определить всех детей в ближайшие к их месту жительства школы, что встретило категорический отказ родителей.

Фото: iStock
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С другой стороны, были идеи вменить в обязанность водителям проверять температуру школьников перед поездкой, но такие инициативы решительно отвергли подрядчики. Кроме того, стоит вопрос безопасности самих водителей, значительная часть которых - люди преклонного возраста - принадлежат к группе повышенного риска COVID-19.

До начала нового учебного года всего три недели, но ясно, что решение проблемы найдено не будет, и заплатить придется всем сторонам. Интрига и в том, сколько и кому.

#автомобили