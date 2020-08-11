Составлен список фильмов со сценами реального секса

В Сети появилась подборка фильмов, стремительно вызвавшая живой интерес у пользователей Рунета. Российский Cosmopolitan перечислил несколько художественных фильмов, в которых продемонстрирован реальный, не постановочный секс.

Перечень, конечно отнюдь не исчерпывающий, но семь названных картин действительно привлекли в своё время немало внимания смелым подходом к откровенным сценам, несмотря на то, что нередко на экране демонстрировалось соитие дублёров.

В списке, сопровождаемом пикантными подробностями, указаны следующие ленты:

- "Нимфоманка" Ларса фон Триера (2013), потому что без фон Триера тут никак;

- "Отголоски прошлого" Пола Моррисона (2008), где нетривиальные актёрские методы задействовал Роберт Паттинсон;

- "Калигула" Тинто Брасса (1979), в монтаже которого деятельно поучаствовал продюсер Бобу Гуччионе, по совместительству - большая шишка в порнобизнесе;

- "Коричневый кролик" Винсента Галло (2003), которого чрезвычайно откровенная сцена не спасла от провала на Каннском фестивале;

- "Антихрист" Ларса фон Триера (2009), потому что... впрочем, мы уже говорили (и надеемся, что та самая сцена с Уиллемом Дефо, в отличие от первой, всё-таки постановочная);

- "Спи со мной" Клемента Вирго (2005), актёры которого Лорен Ли Смит и Эрик Бальфур сами раскрыли секрет убедительности своей игры;

- "Клуб Shortbus" Джона Кэмерона Митчелла (2006), самое провокационное и труднопереносимое кино от режиссёра таких "нестандартных картин", как "Хедвиг и злосчастный дюйм" и "Как разговаривать с девушками на вечеринках".