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Составлен список фильмов со сценами реального секса

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    11.08.2020, 12:17
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появилась подборка фильмов, стремительно вызвавшая живой интерес у пользователей Рунета. Российский Cosmopolitan перечислил несколько художественных фильмов, в которых продемонстрирован реальный, не постановочный секс.

Фото: kinopoisk.ru
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Перечень, конечно отнюдь не исчерпывающий, но семь названных картин действительно привлекли в своё время немало внимания смелым подходом к откровенным сценам, несмотря на то, что нередко на экране демонстрировалось соитие дублёров.

В списке, сопровождаемом пикантными подробностями, указаны следующие ленты:

- "Нимфоманка" Ларса фон Триера (2013), потому что без фон Триера тут никак;

Фото: kinopoisk.ru
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- "Отголоски прошлого" Пола Моррисона (2008), где нетривиальные актёрские методы задействовал Роберт Паттинсон;

- "Калигула" Тинто Брасса (1979), в монтаже которого деятельно поучаствовал продюсер Бобу Гуччионе, по совместительству - большая шишка в порнобизнесе;

- "Коричневый кролик" Винсента Галло (2003), которого чрезвычайно откровенная сцена не спасла от провала на Каннском фестивале;

Фото: AFP PHOTO/FILES
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- "Антихрист" Ларса фон Триера (2009), потому что... впрочем, мы уже говорили (и надеемся, что та самая сцена с Уиллемом Дефо, в отличие от первой, всё-таки постановочная);

- "Спи со мной" Клемента Вирго (2005), актёры которого Лорен Ли Смит и Эрик Бальфур сами раскрыли секрет убедительности своей игры;

- "Клуб Shortbus" Джона Кэмерона Митчелла (2006), самое провокационное и труднопереносимое кино от режиссёра таких "нестандартных картин", как "Хедвиг и злосчастный дюйм" и "Как разговаривать с девушками на вечеринках".

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