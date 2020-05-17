Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа

Американский журнал Esquire составил рейтинг самых сексуальных фильмов за всю историю кинематографа. В список вошло 40 картин.
Возглавила топ-лист французская лента "Портрет девушки в огне" о взаимном притяжении двух женщин в Бретани 1770 года.
На второй строчке - "Искупление" с Кирой Найтли и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях, любовная драма в декорациях Второй мировой войны.
Замыкает тройку лидеров хоррор-комедия "Няня" от Netflix и режиссера МакДжи 2017 года с прекрасной Самарой Уивинг. "Один дома" для взрослых про мальчика и его миловидную сиделку, которая внезапно оказывается кровожадной служительницей дьявола.
Первая десятка выглядит следующим образом.
1. "Портрет девушки в огне" (2019)
2. "Искупление" (2007)
3. "Няня" (2007)
4. "Тело Дженнифер" (2009)
5. "Дархэмский бык" (1988)
6. "Супер Майк" (2012)
7. "Талантливый мистер Рипли" (1999)
8. "Лунный свет" (2017)
9. "Тайное влечение" (2012)
10. "Из машины" (2014)