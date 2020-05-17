Назван самый сексуальный фильм за всю историю кинематографа

Американский журнал Esquire составил рейтинг самых сексуальных фильмов за всю историю кинематографа. В список вошло 40 картин.

Возглавила топ-лист французская лента "Портрет девушки в огне" о взаимном притяжении двух женщин в Бретани 1770 года.

На второй строчке - "Искупление" с Кирой Найтли и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях, любовная драма в декорациях Второй мировой войны.

Замыкает тройку лидеров хоррор-комедия "Няня" от Netflix и режиссера МакДжи 2017 года с прекрасной Самарой Уивинг. "Один дома" для взрослых про мальчика и его миловидную сиделку, которая внезапно оказывается кровожадной служительницей дьявола.

Первая десятка выглядит следующим образом.

1. "Портрет девушки в огне" (2019)

2. "Искупление" (2007)

3. "Няня" (2007)

4. "Тело Дженнифер" (2009)

5. "Дархэмский бык" (1988)

6. "Супер Майк" (2012)

7. "Талантливый мистер Рипли" (1999)

8. "Лунный свет" (2017)

9. "Тайное влечение" (2012)

10. "Из машины" (2014)