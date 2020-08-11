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11.08.2020 16:37
Рубрика: Легковые авто

Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Большинство автомобильных производителей сместили свой акцент на кроссоверы и внедорожники: Ford и Buick в скором времени откажутся от седанов вовсе, затем к ним присоединится Lincoln, поставивший крест на новом MKZ, постепенно сокращают линейку седанов Cadillac и Chevrolet. Toyota посчитала это призывом к действию и начала масштабную атаку на освобождающийся сегмент.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Речь прежде всего идёт о рынке Соединённых Штатов, где Toyota в 2019 году продала 770 тысяч седанов при общем объёме рынка в 2.1 миллиона машин.

Вице-президент по маркетингу Toyota USA Синтия Тенхаус говорит, что как бы это не было парадоксально, но на седаны есть спрос, и эту часть рынка терять было бы глупо.

"Мы ожидаем, что в 2020 году будет продано около четырёх миллионов седанов, и наша компания рада занять ведущие позиции в сегменте, - говорит Тенхаус. - Мы рассчитываем реализовать примерно 750 тысяч седанов, а это больше, чем у некоторых автопроизводителей вместе взятых".

Также Тенхаус привела интересную статистику. Опыт прошлого года показывает высокую лояльность покупателей седанов: 31% купивших автомобиль совершили покупку ещё одной машины, тоже седана.

#Toyota