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11.08.2020 20:57
Рубрика: Легковые авто

Toyota тестирует новый дрифт-кар GT86, он еще мощнее

Текст: Михаил Азнавуров

Toyota вывела на тесты прототипы спорткупе GT86 нового поколения.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов

Первый Toyota GT86 был выпущен в 2012 году с целью поддержать неуклонно снижавшиеся продажи бренда Scion, ориентированного на молодое поколение. Тут Toyota пошла, что называется ва-банк, и вместо мультимедиа-центра на колесах непременно с выходом в интернет предложила попробовать свои силы в дрифте. Готовила Toyota строго по рецепту: классическая компоновка, легкое шасси, сбалансированная развесовка, низкий центр масс, высокая энерговооруженность, только атмосферные двигатели, механическая КПП и исключительно аудиоплеер с радио, и то - по требованию. Четыре года спустя Scion пришлось закрыть, а Scion FR-S на североамериканском рынке продолжил путь как Toyota 86.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Машина нового поколения будет построена, в основном следуя тому же рецепту, но некоторые ингредиенты все же заменят. Преселективный "робот" придет на смену гидромеханическому "автомату", вместо атмосферных моторов будут наддувные, зато и максимальная мощность возрастет сразу на 60 л.с. - до 260 л.с. И это отдельная интрига: разработка нового GT86 полностью доверена автоспортивному отделению Toyota Gazoo Racing, а 260-сильные GT86 ступают на территорию базового Toyota Supra (258 л.с.), который проектировали и настраивали инженеры BMW.

Что выйдет у японцев в итоге, станет ясно в следующем году, когда машину представят официально. И прерванная на прошлой неделе история модели-двойника под маркой Subaru также будет продолжена.

#Toyota