Трамп рассказал журналистам о стрельбе рядом с Белым домом

Президент США Дональд Трамп на время прервал свою пресс-конференцию из-за стрельбы, произошедшей у Белого дома. Как сообщает телеканал BBC, комнату с журналистами он покинул через пять минут после начала мероприятия. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, что-то прошептал на ухо, и политик в сопровождении охраны вышел из зала. Впрочем, через 10 минут он вернулся и возобновил общение с представителями СМИ.

Как оказалось, рядом с Белым домом, на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, произошла стрельба. Трамп отметил, что инцидент произошел за пределами Белого дома, и ситуация находится под контролем. "Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу", - отметил президент, добавив, что кого-то доставили в больницу. Речь идет о мужчине, который получил ранения в перестрелке с сотрудниками Секретной службы. Из-за инцидента автомобильное движение по близлежащим улицам было перекрыто.

По словам Трампа, он не знает, имел ли подозреваемый какие-либо злые намерения по отношению к нему. "Возможно, это не имело никакого отношения ко мне", - заявил американский лидер, добавив, что "мир всегда был опасным местом" и в инциденте нет ничего уникального. Самого президента на время инцидента сопроводили в Овальный кабинет, а не в бункер, как поначалу предположили журналисты.