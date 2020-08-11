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11.08.2020 19:46
Рубрика: Российский автопром

Третий экземпляр родстера Крым построят не в Москве, а в Ярославле

Текст: Михаил Азнавуров
Каркас кузова третьего прототипа родстера Крым. Фото: МГТУ им. Баумана Каркас кузова третьего прототипа родстера Крым. Фото: МГТУ им. Баумана
Каркас кузова третьего прототипа родстера Крым. Фото: МГТУ им. Баумана

В рамках проекта "Родстер Крым" изготовили несущий каркас для третьего рабочего прототипа спорткара. Напомним, этот среднемоторный родстер разрабатывается в МГТУ им. Баумана, первый образец машины был построен в 2016 году, второй - осенью 2019-го. В разработку автомобиля активно вовлечены студенты "Бауманки" и других российских технических вузов - таким образом они получают реальный практический опыт работы по специальности.

Фото: Заур Ханцев / Drom.ru
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Каркас третьего образца "бауманцы" сварили и передали для дальнейших работ Ярославскому государственному техническому университету (ЯГТУ). Ярославцы построят на базе этого каркаса собственный вариант автомобиля - с дизайном и агрегатами "на свой вкус". ЯГТУ наряду с 15 другими университетами вошел в студенческую межвузовскую инженерно-технологическую корпорацию, которая создана под проект "Крым". Именно по этому соглашению ЯГТУ делегировали постройку третьего прототипа.

Третий прототип считается первым опытно-промышленным образцом, поэтому на его каркасе выгравировали номер 001, всего МГТУ им. Баумана планирует сделать 20 опытно-промышленных Крымов, причем 19 из них соберут другие российские вузы.

Два ныне существующих образца родстера Крым имеют различия в конструкции кузова, но оснащены одними и теми же агрегатами - 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой МКП, позаимствованными из арсенала Lada. Родстер планируют производить мелкосерийно, стоить он будет чуть дороже обычной Granta.

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