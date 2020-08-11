В Индии засняли товарный образец Kia Sonet

Субкомпактный бюджетный кроссовер Kia Sonet, представленный в конце прошлой недели, поступит в продажу только через несколько недель, но, судя по снимкам на Indianautosblog.com, машины уже встречаются на улицах индийских городов.

Автомобили, изготовленные уже промышленным методом, испытываются на предмет обнаружения дефектов сборки, а посторонние могут впервые оценить машину в естественном антураже, вдали от софитов и стальных перекрытий выставочных павильонов.

Запечатленный на фото Sonet вдобавок оснащен пакетом опций "GT" (элементы красного цвета в наружном декоре, бампер в спортивном стиле, интерьер в темных тонах, красная подсветка дверных карманов) с ярко-красной окраской кузова.

Как видно, прихотливые обводы кузова действительно играют на свету, делая автомобиль гораздо солиднее своих габаритов (длина всего 4 м). Хромированный контур только по низу решетки радиатора отражает небо, отчего всегда ярок и приметен.

Автомобиль в целом лишен кокетливости, не выглядит наигранно дружелюбным, наоборот сдержанный, словно мей-кун, знает себе цену, отчего выглядит дороже, чем есть.

В интерьере можно заметить, что полулитровая пластиковая бутылка с прохладительным напитком прекрасно умещается в дверном кармане, при этом из-за неглубокой посадки ее можно извлечь без усилий. В интерьере много света, а передние стойки у основания не расширены, что хорошо для обзорности.

Напомним, кроссоверы начнут поступать на рынок, на первых порах - только индийский, в четвертом квартале нынешнего года.