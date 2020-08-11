В РФПИ пояснили, в чем уникальность российской вакцины против COVID-19

Векторные вакцины, к которым относится и вакцина, созданная в НИЦ имени Гамалеи, представляют собой комбинацию из генного материала безопасных вирусов, а также вируса - возбудителя заболевания, от которого и должен защищать препарат. В случае с вакциной Центра Гамалеи ученые использовали два типа безопасных для человека аденовирусов, которые выступают в роли "транспортера" части генома коронавируса.

"Правильность применяемого нами подхода с использованием двух векторов, Ad5 и Ad26, подтверждается действиями других крупных фармацевтических компаний, которые далеко продвинулись в разработке собственных вакцин, - отметил Кирилл Дмитриева. - Так, американская Johnson&Johnson, которая также использует в своей вакцине вектор Ad26, уже заключила крупный контракт на поставку своей вакцины властям США. Другой крупный производитель, китайская CanSino, применяет, как и мы, вектор Ad5 - ее вакцина уже одобрена для использования военными".

По словам Дмитриева, у вакцин, созданных в Китае и США "есть по "половине" вакцины Гамалеи".

"Но именно использование сразу двух векторов делает ее уникальной, максимально эффективной и долгосрочной", - подчеркнул глава РФПИ.