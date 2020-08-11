Вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в январе 2021 года

Сегодня получено регистрационное удостоверение на первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции. Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Единственной площадкой для производства вакцины в России, помимо самого Центра Гамалеи, как указано в регистрационном удостоверении, будет фармацевтический завод "Биннофарм" в Зеленограде, входящий в группу АФК "Система".

"Скорейшее производство вакцины для профилактики COVID-19 - одной из самых насущных задач в борьбе с пандемией. Наш фармацевтический завод в Зеленограде, имеющий многолетний опыт производства вакцин и биотехпрепаратов, участвует в этом проекте", - сказал президент АФК "Система" Владимир Чирахов.

Он уточнил, что мощности завода "Биннофарм" позволяют на настоящий момент производить около 1,5 млн доз вакцины в год, но это не предел. Производство отлажено: так, на заводе в Зеленограде производят вакцину от гепатита В, иммунизация этим препаратом позволила сдержать стремительное распространение этой опасной инфекции в России.

"Мы планируем оснастить завод дополнительным оборудованием, что позволит нарастить объемы выпуска вакцины против COVID. В первую очередь вакцинами могут быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, являются сегодня основной группой риска. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы", - сообщил Владимир Чирахов.

Уникальность первой российской вакцины, по словам ее разработчиков, заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. Вакцина вводится в два этапа: при первой вакцинации вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образуются так называемые "клетки памяти" - что должно обеспечить вакцине длительность действия.

Массовое производство вакцины планируется запустить к концу 2020 года, уточнили в компании "Биннофарм".