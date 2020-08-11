Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи"

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В письме ветераны призвали Дюкова пожизненно отстранить от судейства Василия Казарцева с Алексеем Еськовым, который был видеоассистентом Казарцева в воскресной встрече, а также руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина. Также ветераны попросили Федуна "быть сдержаннее и вести конструктивный диалог с РФС".

Под письмом подписались Олег Романцев, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Сергей Шавло, Сергей Родионов и Василий Кульков.