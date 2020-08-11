Во втором сезоне "Пацанов" появится новый супергерой

Второй сезон брутального супергеройского шоу "Пацаны" прирос еще одной деталью: помимо Штормфронта, по случаю своего экранного дебюта поменявшего пол, там появится и бывший член Семерки Прожектор (или Фонарщик, или Факел, Lamplighter). Крайне важный персонаж - особенно в оригинальном комиксе. Его сыграл сорокалетний канадский актер Шон Эшмор, Человек-лёд из "Фантастической четверки".

В первом сезоне герой не появляется, но упоминается активно. Соответственно, можно ожидать предыстории того, как Прожектор, место которого в Семерке и заняла Старлайт, оказался в таком неудобном положении. (В комиксе процесс описан, но не станем спойлерить.)

Приятная новость подтверждена из первых рук - самим Шоном в Twitter.

You didn’t think I was done with the Super Hero game did ya?! Meet LAMPLIGHTER! Former member of the 7 and a man with secrets to tell! I couldn’t be more excited to be apart of season two of “THE BOYS” which begins airing Friday sept 4Th! @TheBoysTV @PrimeVideo @therealKripke pic.twitter.com/hbjEaWJPtR — Shawn R Ashmore (@ShawnRAshmore) August 10, 2020

"Вы же не думали, что я закончил играться в супергероику? Встречайте Прожектора! Бывшего члена Семерки и человека, которому есть что рассказать!" - пишет Эшмор.

Он добавил, что очень рад присоединиться к команде второго сезона, стартующего уже 4 сентября. И сразу блоком из трех эпизодов.