Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.08.2020 16:41
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen попрощался с Touareg спецверсией

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Немецкая марка отказывается от выпуска дизельных Volkswagen Touareg, но предложила последнюю попытку купить автомобиль с V8 TDI: для внедорожника подготовили специальную версию V8 Last Edition.

Будет выпущено 400 экземпляров Touareg в "прощальной" версии по цене 104 361 евро (8.96 млн рублей по актуальному курсу).

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов

Автомобиль оснащён комплектом аксессуаров R-Line, чёрными 21-дюймовыми колёсными дисками, корпусами зеркал заднего вида и решёткой радиатора. В стандартную комплектацию также входят адаптивная подвеска, светодиодные фары.

Дизельный V8 объёмом 4.0 литра выдаёт 421 л.с. и 900 Нм крутящего момента и агрегатируется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до "сотни" у внедорожника занимает 4.9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Причина отказа от модификации Volkswagen Touareg с дизелем проста: автомобиль с 2021 года перестанет соответствовать новым европейским эконормам Euro 6d-ISC-FCM.

В России Volkswagen Touareg продаётся с дизельной "турбошестёркой" мощностью 249 л.с. и бензиновыми двигателями мощностью 249 и 340 л.с. Цена на внедорожник начинается от 3 699 000 рублей.

#Kia