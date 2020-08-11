Volkswagen попрощался с Touareg спецверсией

Немецкая марка отказывается от выпуска дизельных Volkswagen Touareg, но предложила последнюю попытку купить автомобиль с V8 TDI: для внедорожника подготовили специальную версию V8 Last Edition.

Будет выпущено 400 экземпляров Touareg в "прощальной" версии по цене 104 361 евро (8.96 млн рублей по актуальному курсу).

Автомобиль оснащён комплектом аксессуаров R-Line, чёрными 21-дюймовыми колёсными дисками, корпусами зеркал заднего вида и решёткой радиатора. В стандартную комплектацию также входят адаптивная подвеска, светодиодные фары.

Дизельный V8 объёмом 4.0 литра выдаёт 421 л.с. и 900 Нм крутящего момента и агрегатируется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон до "сотни" у внедорожника занимает 4.9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Причина отказа от модификации Volkswagen Touareg с дизелем проста: автомобиль с 2021 года перестанет соответствовать новым европейским эконормам Euro 6d-ISC-FCM.

В России Volkswagen Touareg продаётся с дизельной "турбошестёркой" мощностью 249 л.с. и бензиновыми двигателями мощностью 249 и 340 л.с. Цена на внедорожник начинается от 3 699 000 рублей.