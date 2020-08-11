Все 158 пассажиров рейса Ницца-Осло попали в карантин в Норвегии

Новости

В Москве на 60 процентов вырос объем собранного вторсырья 11:50
Первый канал в годовщину гибели Цоя покажет последний концерт группы "Кино" 11:47
Назван район Москвы с самым дешевым съемным жильем 11:40
Путин: Впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса 11:32
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой 11:28
Заразившаяся COVID-19 певица Рита Дакота госпитализирована 11:23
В Совфеде оценили информацию о задержке строительства "Северного потока-2" 11:14
В Рио-де-Жанейро место на пляже теперь придется бронировать 11:05
В Москве число новых случаев COVID-19 в августе снизилось на 63% 11:01
В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты 10:30
Мошенник украл с карты пенсионера свыше 1,3 миллиона рублей 10:29
Временные рабочие места помогут обеспечить занятость в 79 регионах 10:27
Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском начнется с самых опасных отходов 10:15
Шойгу на Камчатке проверил работу медцентра, построенного для борьбы с COVID-19 10:14
Си Цзиньпин призвал китайцев экономить еду 10:09
В Подмосковье из гаража украли дорогостоящий мотоцикл 10:08
Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве 09:52
Роман Широков принес извинения избитому арбитру 09:36
Титов предложил продлить субсидии малому бизнесу на июнь и июль 09:17
Еще 1043 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Коммунальные электропылесосы начали убирать улицы Москвы 09:06
Врач назвал продукты, улучшающие и ухудшающие настроение 09:02
В Москве воздух прогреется до +22 градусов 08:45
Избитый Широковым арбитр рассказал о своем самочувствии 08:37
Игры стран СНГ пройдут попозже 08:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 11:30
Рубрика: В мире

Все 158 пассажиров рейса Ницца-Осло попали в карантин в Норвегии

Текст: Александр Саможнев

Одна минута решила судьбу 158 пассажиров рейса Ницца-Осло. Именно столько опоздал самолет к месту назначения. Всех направили на карантин после прибытия в Норвегию. В полночь в субботу вступило в силу распоряжение об ограничениях для стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, которое касается и Франции.

Фото: AP Photo/Daniel Maurer
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России

Когда в пятницу вечером в 21:15 на взлетно-посадочную полосу в Ницце поднялся самолет Boeing 737 компании Scandinavian Airlines, пассажиры на борту находились в хорошем настроении. После шести драгоценных минут задержки, рейс SK4700 наконец-то взлетел в Осло.

В воздухе пилотам удалось наверстать первоначальное отставание, но все равно машина опоздала на одну минуту. Распоряжение по 10-дневному карантину в Норвегии уже вступило в силу. Под него попадают Швеция, Чехия, Швейцария, Испания, балканские страны, а также Франция.

Спустя несколько дней история получила значительный резонанс. Правозащитники обвиняют чиновников в том, что они не вникают в ситуацию случайно попавших под раздачу людей, пишет газета Dagbladet. В конечном итоге, дискуссия вышла на правительственный уровень. Однако в кабинете решили, что мера действует на законных основаниях, и никаких исключений из нее делать на будут. Таким образом, теперь 158 пассажиров должны изолироваться на десять дней и наблюдать за тем, развиваются ли у них симптомы коронавируса. На данный момент им запрещено ходить на работу или в школу.

В мире Европа Норвегия В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок
Турция установила новые правила въезда в страну
В Росздравнадзоре пояснили ситуацию с регистрацией вакцины от COVID-19
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии