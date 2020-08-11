Все 158 пассажиров рейса Ницца-Осло попали в карантин в Норвегии

Одна минута решила судьбу 158 пассажиров рейса Ницца-Осло. Именно столько опоздал самолет к месту назначения. Всех направили на карантин после прибытия в Норвегию. В полночь в субботу вступило в силу распоряжение об ограничениях для стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, которое касается и Франции.

Когда в пятницу вечером в 21:15 на взлетно-посадочную полосу в Ницце поднялся самолет Boeing 737 компании Scandinavian Airlines, пассажиры на борту находились в хорошем настроении. После шести драгоценных минут задержки, рейс SK4700 наконец-то взлетел в Осло.

В воздухе пилотам удалось наверстать первоначальное отставание, но все равно машина опоздала на одну минуту. Распоряжение по 10-дневному карантину в Норвегии уже вступило в силу. Под него попадают Швеция, Чехия, Швейцария, Испания, балканские страны, а также Франция.

Спустя несколько дней история получила значительный резонанс. Правозащитники обвиняют чиновников в том, что они не вникают в ситуацию случайно попавших под раздачу людей, пишет газета Dagbladet. В конечном итоге, дискуссия вышла на правительственный уровень. Однако в кабинете решили, что мера действует на законных основаниях, и никаких исключений из нее делать на будут. Таким образом, теперь 158 пассажиров должны изолироваться на десять дней и наблюдать за тем, развиваются ли у них симптомы коронавируса. На данный момент им запрещено ходить на работу или в школу.